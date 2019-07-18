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تباطؤ معدل التضخم في روسيا

مال وأعمال

تباطؤ معدل التضخم في روسيا
Sputnik
تباطؤ معدل التضخم في روسيا
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ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن معدل التضخم في روسيا انخفض في منتصف الشهر الجاري إلى 4.5% على أساس سنوي، وهو مستوى قريب من المستوى المستهدف.

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وقالت الوزارة في تقرير لها إن مؤشر التضخم في البلاد انخفض بعدما سجل في شهر مارس الماضي مستوى الذروة عند 5.3% على أساس سنوي، فيما من المتوقع أن يسجل معدل التضخم خلال العام الجاري 4.3%.

وفي الشهر الماضي خفض البنك المركزي الروسي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الجاري من 4.7% - 5.2% إلى 4.2% - 4.7%.

من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم في روسيا في 2020 إلى 4%، بفضل عدة عوامل منها ضعف تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر صرف الروبل الروسي.

المصدر: وكالات

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