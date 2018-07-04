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توقعات بتراجع التضخم في روسيا خلال 2020

مال وأعمال

توقعات بتراجع التضخم في روسيا خلال 2020
Sputnik
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية
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توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يبلغ معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري مستوى 3.1%، على أن يصل في 2019 إلى مستوى 4.3%، ليتراجع في 2020 إلى 3.8%.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء إن معدل التضخم في روسيا سيصعد خلال العام القادم، ويأتي ذلك في إطار سياسة البنك المركزي الروسي النقدية، والتي تستهدف معدلات تضخم عند مستوى 4%.

كذلك توقعت الوزارة تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من 2019 إلى 1%، ليسجل في نهاية المطاف 1.4%، وذلك كمحصلة للعام 2018، مشيرة إلى أن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري من المتوقع أن يبلغ 1.9%.

وكانت توقعات وزارة التنمية الروسية لسوق العمل أكثر تفاؤلا، حيت توقعت أن تبلغ معدلات البطالة في البلاد في الأعوام 2018 – 2020 مستوى 4.8%، على أن تبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي بحلول العام 2024.

المصدر: "نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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