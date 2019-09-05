الدولار يتراجع في مصر

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في غضون عدة ساعات، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض السعر بنحو 8 قروش في 9 بنوك مصرية.

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وانخفض الدولار في بنك قناة السويس ليصل إلى 16.44 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية ليسجل 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع. كما سجل في البنك العربي الإفريقي 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الانخفاض بسبب استقرار المعروض من العملة الأجنبية في السوق، وفي ظل توقعات باستمرار الانخفاض مدعوما بزيادة المعروض وتوافر العملة الصعبة.

المصدر: وكالات