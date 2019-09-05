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فضيحة جديدة في "نيسان"

مال وأعمال

فضيحة جديدة في
Sputnik
فضيحة جديدة في "نيسان"
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تعهد رئيس شركة السيارات اليابانية "نيسان" هيروتو سايكاوا بإرجاع أموال للشركة بعدما أفادت وسائل إعلام بأنه استلم أموالا أكثر مما ينبغي من "نيسان" في إطار توزيعات الأرباح من الأسهم.

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واكتشفت "نيسان" في إطار تحقيق داخلي أن سايكاوا قام بتعديل تاريخ توزيعات الأرباح من الأسهم بعد ارتفاع سعر سهم "نيسان"، والذي يعد مخالفة مالية، ما ضمن له الحصول على أموال إضافية تقدر بنحو 47 مليون ين (حوالي 440 ألف دولار).

يشار إلى أن سايكاوا الذي يواجه معارضة من مساهمي شركة "نيسان" بسبب قربه من كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "نيسان" المتهم بمخالفات مالية واختلاس.

المصدر: "نوفوستي"

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