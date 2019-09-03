الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر إلى مستوى قياسي جديد، حيث زاد سعر الغرام الواحد 5 جنيهات خلال التعاملات الأولى اليوم في أسواق المال.

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ووصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 813 جنيها، وسعر العيار 21 إلى 711 جنيها للغرام، وسعر العيار 18 إلى 609 جنيهات للغرام، ويصل سعر الجنيه الذهب إلى 5.630 جنيه.

وتعاني سوق الذهب من تذبذب كبير في الأسعار خلال ساعات اليوم الواحد، ما يسبب اضطرابا في حركات الشراء والبيع والتعاملات اليومية.

المصدر: الوطن