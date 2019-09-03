اليورو عند أدنى مستوى في 28 شهرا

لامس اليورو أدنى مستوى له في 28 شهرا مقابل الدولار اليوم، مع تعويل المستثمرين على البنك المركزي الأوروبي في إقرار خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وزادت أسواق النقد توقعاتها لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 20 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل لتصل إلى نسبة 0.83%. إذ تبلغ أسعار الفائدة حاليا -0.4%.

كما قدم البنك المركزي الأوروبي شبه تعهد بتقديم حزمة تحفيز نقدي تشمل تيسيرا جديدا مع تراجع النمو الاقتصادي، وانزلاق قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى الركود.

وفي أحدث التعاملات، هبط اليورو 0.3% إلى 1.0937 دولار، وتراجع إلى 1.09305 دولار وهو أقل مستوى منذ منتصف مايو 2017.

المصدر: "رويترز"