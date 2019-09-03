بحث محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيره السوري في طهران أمس سبل تعزيز العلاقات المصرفية، وإنشاء مصرف مشترك وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين وتسهيل نشاط رجال الأعمال.

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واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسوريا لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول حرص بلاده على التعاون مع البنوك الإيرانية، معربا عن ترحيبه بنقل الخبرات التكنولوجية الإيرانية إلى البنوك السورية.

ولفت إلى أن نتائج المباحثات الحالية من شأنها تحفيز البنوك والشركات الإيرانية والسورية على ترسيخ المزيد من التعاون في ما بينها، مشددا على ضرورة تكريس الجهود لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين بشكل دقيق وسريع.

من جانبه أشار محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى مذكرات التعاون المبرمة بين المصرفين المركزيين في إيران وسوريا، متطلعا إلى اتخاذ إجراءات من قبل بنوك البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقات وبما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ودعا إلى تسريع وتيرة الإجراءات لإنشاء بنك إيراني سوري مشترك في إطار وثيقة التعاون الموقعة بين الجانبين، مؤكدا استعداد إيران لنقل تجاربها في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكة المصرفية السورية.

المصدر: "فارس"