اتفاق سوري إيراني لتأسيس مصرف مشترك

كشف محافظ المصرف المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن توقيع اتفاقية بين إيران وسوريا لإنشاء كيان مصرفي مشترك يقع مقره في دمشق، ويهدف لتعزيز التجارة بين البلدين.

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وقال المسؤول السوري في تغريدة نشرها أمس، إنه تم توقيع اتفاقية يوم الثلاثاء على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، وذلك في إطار الاتفاقيات، التي وقعت مؤخرا بين دمشق وطهران لتطوير العلاقات الاقتصادية، وفقا لما نقلته وكالة "مهر".

وأضاف: "سيفتتح بنكا سوريا وإيران المركزيان حسابات في الكيان المشترك (المصرف) لبدء عمليات التبادل التجاري على أساس العملات الوطنية للبلدين".

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ورئيس الوزراء السوري عماد خميس قد وقعا الاثنين، نحو 11 اتفاقية بمختلف المجالات تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتكمن أهمية المصرف المشترك في تسهيل الحوالات البنكية بين سوريا وإيران، ما سيعطي زخما للتبادل التجاري بينهما.

المصدر: "مهر"