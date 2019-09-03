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سوريا توقع عقودا مع وفد دولة أوروبية رغم العقوبات

مال وأعمال

سوريا توقع عقودا مع وفد دولة أوروبية رغم العقوبات
Reuters
معرض دمشق الدولي
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كشف مسؤول سوري عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع روسيا وإحدى الدول الأوروبية على هامش معرض دمشق الدولي، رغم الحرب والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.

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وصرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية إياد محمد لصحيفة "الوطن" بأن الوفد السويدي وقع عدة عقود استيراد من سوريا خلال المعرض، دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية عن هذه العقود.

كذلك أشار إلى أنه تم توقيع عقد بين شركة سورية خاصة والبيت التجاري الروسي في القرم يتعلق بتصدير الفواكه والخضروات السورية إلى الجمهورية الروسية.

وأوضح أنه يتم توجيه الدعوات للشركات والوفود من الخارج لدعم الصادرات السورية وتسويقها، وأن الإقبال المتزايد للمشاركة في معرض دمشق الدولي هو دليل الاهتمام بالشأن الاقتصادي السوري.

وعن المعوقات التي تواجه عمليات التصدير، أشار محمد إلى أنها تشمل النقل وتكاليف الشحن العالية وكل المعوقات التقليدية.

المصدر: "الوطن"

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