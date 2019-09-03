لفتت صحيفة "سبق" في معرض إجابتها على تساؤل عمن يكون الرميان الرئيس الجديد لأكبر شركة نفط في العالم، إلى أن الرجل يملك ربع قرن من الخبرة العملية.

ورأت الصحيفة أن اختيار ياسر الرميان لتولي رئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية لم يكن مفاجئا "في ظل بزوغ نجمه في مختلف المهام الكبرى التي تولاها، والتي كان من أهمها الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة منذ 2015".

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وأفاد تقرير الصحيفة بأن الرميان "يملك سيرة ذاتية حافلة بالمنجزات منذ بداية خبرته العملية قبل 25 عاما".

وجزمت الصحيفة بأن الرميان "كان الرجل المناسب في ظل التوجه لإعداد الشركة الأكبر في العالم للطرح العام إذ بلغت قيمتها السوقية نحو 10 تريليونات دولار في عام 2015، وفقا لمجلة إكسبلوريشن. وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018، أي ما يعادل أرباح شركة آبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة، حسب وكالة بلومبيرغ".

أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح. — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) September 2, 2019

ومن المعلومات الأولية عن رئيس مجلس إدارة أرامكو الجديد، أن ياسر بن عثمان الرميان ولد في 20 فبراير 1970، وحصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل عام 1993، وشهادة برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وإضافة إلى ذلك، يتمتع الرميان "بخبرة تفوق 25 عاما من العمل في هيئات مالية كبرى عدة في السعودية إذ بدأ حياته المهنية في البنك السعودي الهولندي، وشغل مناصب عليا في العديد من أقسامه، وأصبح مدير إدارة الوساطة الدولية فيه".

ولاحقا انضم الرميان إلى "هيئة سوق المال عضوا في الفريق المؤسس عام 2004، وتم تعيينه مدير إدارة تمويل الشركات في 2008 حتى عام 2011، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في السعودي الفرنسي كابيتال حتى 2015. ومن عام 2014 إلى عام 2015 أصبح عضو مجلس إدارة تداول سوق الأوراق المالية السعودية. وهو كذلك مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام 2016".

كما كان عيّن في عام 2015 "محافظا لصندوق الاستثمارات العامة، ويشرف على المشروع الذي تهدف السعودية من خلاله لزيادة حجم الصندوق إلى تريليونَي دولار، والمساهمة في توسعة القطاعات غير النفطية في السعودية وتوطينها".

وفي رأى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في معرض تهنئته الرميان بالمنصب الجديد، أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها في ضوء "إعداد الشركة للطرح العام".

المصدر: "سبق"