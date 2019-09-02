صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بأنه تم الاتفاق بين الجانبين السوري والإماراتي على قائمة بالاستثمارات في مجالات مختلقة شملت الطاقة والطاقات المتجددة والزراعة والصناعات الزراعية.

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وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد الله سلطان العويس في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن قائمة الاستثمارات ستطرح كفرص للقطاع الخاص في الإمارات للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى أن "القرار للقطاع الخاص كرجال أعمال ومستثمرين للنظر في هذه المشاريع، واتخاذ قرار ذاتي منهم".

ولفت العويس، وهو ضمن وفد رجال الأعمال الذين زاروا دمشق للمشاركة في معرض دمشق الدولي إلى أن القطاع الخاص يبحث عن فرص دائمة للاستثمار، ومعرض دمشق الدولي بأهميته ومساحته الكبيرة دفع بالقطاع الخاص للمشاركة والنظر بإمكانيات الاستثمار.

من جهته صرح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سرور حمد عبيد بأن المجالات التي تهم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها في سوريا متنوعة، ومنها المجال السياحي والعقاري والصناعي والزراعي، وخاصة صناعات القطن والأنسجة وزيت الزيتون وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن التجار الإماراتيين قد يستثمروون في بعض الأراضي الصالحة للزراعة وتصدير منتجاتها، متمنيا أن يرتفع الاستثمار في سوريا بنسبة كبيرة بعد هذا المعرض.

وكان رجال أعمال سوريون قد التقوا نظراءهم الإماراتيين في ملتقى القطاع الخاص السوري الإماراتي الذي عقد يوم الخميس الماضي بدمشق.

المصدر: "الوطن"