أصدرت وزارة النقل المصرية قرارا يحدد مواصفات المركبات التي يسمح لها بالسير على شبكة الطرق في البلاد، من حيث الحمولات المسموح بها وأبعاد المركبات.

ونص قرار الوزارة المصرية الذي نشر في الجريدة الرسمية الأحد، على تحديد الحمولة للمركبة بـ7 أطنان للمحور الأمام المفرد لإطار المركبة، و13 طنا للمحور الخلفي مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار، على أن تصل الحمولة إلى 20 طنا في حالة المحورين الترادفيين الخلفيين، بجانب 4 أطنان للمحور المعلق المفرد و6 أطنان للمحور المعلق المزدوج، على أن تستثنى من ذلك السيارات أو المعدات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة، مثل سيارات المطافئ والسلم الهدروليك.

وحدد القرار أبعاد المركبات المفردة على الأقصى بـ12 مترا طولا، و2.6 متر عرضا و4 أمتار ارتفاعا، والمركبة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة كحد أقصى 17 متر طولا و2.6 متر عرضا و4 أمتار ارتفاعا، والمركبة المكونة من قاطرة ومقطورة كحد أقصى 20 مترا طولا و2.6 متر عرضا و4 أمتار ارتفاعا، مع تحديد حمولة زائدة 30% كحد أقصى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية