حصيلة اليوم الثاني من معرض"ماكس" الجوي الدولي

تتواصل في موسكو فعاليات معرض "ماكس" الدولي للطيران، وسط إقبال منقطع النظير من زوار المعرض، حيث حازت عروض الشركات والمؤسسات الروسية على الإعجاب الذي تستحقه.

وتم توقيع أولى الصفقات المتعلقة بالطيران، حيث وقعت اتفاقيات مع 3 شركات طيران محلية لتزويدها بـ20 طائرة حديثة من طراز MC-21-300، المخصصة للرحلات المدنية وهذه الشركات هي "ياقوتيا" الروسية للطيران (5 طائرات)، وBek Air الكازاخية (10 طائرات)، وشركة ثالثة لم يتم الكشف عنها (5 طائرات) ليصل عدد الطائرات المتعاقد على توريدها من هذا النوع إلى 175 طائرة.

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كما جرى على هامش المعرض توقيع اتفاقية لتوريد طائرات Superjet 100، كما وقعت شركة "مروحيات روسيا" على عقد مع شركة "نورليسك آفيا" لتوريد 10 مروحيات Mi-8AMT في الفترة من 2020 وحتى 2024، حيث سيتم استخدام هذه المروحيات في ظروف مناخية قاسية، بمنطقة القطب الشمالي، وهذه الصفقة وقعت بمشاركة شركة التأجير "غازبروم بنك ليزينغ".

وانطلقت الثلاثاء في ضواحي العاصمة الروسية فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس- 2019"، بمشاركة دولية فعالة، حيث سيتم عرض أحدث التكنولوجيا والتقنيات في مجال الطيران والفضاء.

المصدر: aviasalon.com