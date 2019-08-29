أكد حاكم البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن المفاوضات مستمرة مع باريس في ما يتعلق بنية الأخيرة تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار مقابل رهن النفط الإيراني.

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وردا على سؤال بشأن الخطة الفرنسية لتقديم خط ائتمان مقابل رهن النفط الإيراني في إطار آلية التجارة الأوروبية مع إيران INSTEX، قال همتي إن "المفاوضات لا تزال جارية، وعلينا أن نرى ما سيحدث، وأن الأموال ستقدم لإيران كعملة شراء".

وفي وقت سابق تحدثت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم اقتراحا يقضي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لطهران مقابل رهن النفط الإيراني خلال قمة مجموعة السبع.

ويخضع النفط الإيراني لعقوبات أمريكية صارمة منذ أشهر، حيث تحظر واشنطن على الشركات والدول في العالم شراءه وذلك في مسعى لإيصال صادرات الخام الإيرانية إلى الصفر وشطبه من مصادر الدخل لإجبار إيران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

المصدر: وكالات