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روسيا تسعى للانضمام لآلية الدفع INSTEX للتجارة مع إيران

مال وأعمال

روسيا تسعى للانضمام لآلية الدفع INSTEX للتجارة مع إيران
Sputnik
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف
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كشف مسؤول روسي عن مفاوضات تجريها موسكو مع أوروبا للانضمام إلى آلية الدفع الخاصة بإيران INSTEX، والتي تهدف لمواصلة التعاملات التجارية مع طهران رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف: "نجري مباحثات مع الأوروبيين بشأن انضمامنا إلى INSTEX، وهم لا يخفون أن الآلية تواجه صعوبات كبيرة".

وأضاف قبل مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم، أن الآلية ليست ناجحة في الوقت الراهن رغم إطلاقها منذ شهور، مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أطلقت في نهاية يناير الماضي آلية INSTEX لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران.

وتتخوف الإدارة الأمريكية من تأثير هذه الآلية سلبا على أثر العقوبات المفروضة ضد طهران، والتي تسعى من خلالها واشنطن لإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي.

المصدر: "إنترفاكس"

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