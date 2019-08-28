"الملاذ الآمن" يبلغ أعلى سعر في تاريخ مصر

قال الباحث الاقتصادي المصري، وليد فاروق، إن الذهب يواصل الصعود والأوقية تلامس مستوى 1550 دولارا، بعدما عزز الذهب من مكاسبه خلال شهر أغسطس الجاري بنسبة 8%.

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وأوضح في تصريحات لـ RT، أن الذهب حقق مكاسب بنسبة 19.4% منذ بداية العام ليصل لأعلى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف، بسبب النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة اﻷمريكية.

وأضاف الباحث المتخصص في شؤون الذهب والمجوهرات أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية دفع المستثمرين للتحوط بالذهب في ظل ضبابية المشهد ومخاوف بشأن ضعف الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون حيال الأزمات الاقتصادية والمشاهد الضبابية.

وتوقع اقتراب الذهب بنهاية العام الجاري لمستويات 1600 دولار، فالعوامل التي تدعم ارتفاع الأسعار ما زالت قائمة، ومن بينها أن معدلات النمو العالمية ما زالت منخفضة، فضلا عن عودة التوترات التجارية للواجهة بين الصين وأمريكا، بخلاف ما يشهده العالم من مخاطر جيوسياسية خاصة فيما يتعلق بناقلات النفط.

وأوضح أن أداء أسعار الذهب بالأسواق العالمية انعكس على الأسواق المحلية، حيث تحدد أسعار المعدن الأصفر محليا بسعر الذهب بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

كما أضاف أن أسعار الذهب بالسوق المحلية في مصر ارتفعت بقيمة 115 جنيها من بداية العام حتى أغسطس الجاري، لترتفع لأعلى نقطة سعرية في تاريخ مصر.

ناصر حاتم

المصدر: RT