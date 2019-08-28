شاهد حشود الصينيين تجتاح متجرا أمريكيا

اضطرت شركة التجزئة الأمريكية "كوستكو"، يوم الثلاثاء، لإغلاق أبواب أول متجر لها في شنغهاي بالصين بشكل مبكر، بعدما شهد المتجر إقبالا هائلا من الحشود.

وافتتحت "كوستكو" التي تعد ثاني أكبر شركة عملاقة للبيع بالتجزئة في العالم، يوم الاثنين، متجر لها في البر الرئيسي الصيني.

و"كوستكو" عبارة عن متجر ضخم يبيع بخصم كبير مجموعة من السلع انطلاقا من الأطعمة الطازجة وحتى الإلكترونيات المنزلية.

وتظهر مقاطع فيديو حشودا كثيفة من الصينيين وهم يتدافعون للحصول على سلع ومنتجات مختلفة من المتجر.

Welcome to China! U.S. wholesale chain #Costco opened China‘s1st store in Shanghai on Tuesday, drawing large crowds of shoppers. pic.twitter.com/SfB2ZqrBe1 — People's Daily, China (@PDChina) August 27, 2019

#Costco opened its Shanghai outlet, causing traffic jam and huge crowds waiting to shop. Police were even said to #herebyorder close the store for security reason. Welcome to #China . pic.twitter.com/GwgTaYoCT1 — Wang Hao (@hongfenghuang) August 27, 2019

فيما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن بعض الزبائن اضطروا للانتظار لنحو 3 ساعات لإيجاد مكان لركن سياراتهم، في حين اصطف آخرون لساعتين لدفع ثمن مشترياتهم.

واضطرت الشرطة المحلية في الصين للتدخل، حيث قامت بنشر قوات إضافية في منطقة المتجر، وطلبت من الناس أن يبقوا "منطقيين"، كما أصدرت تحذيرا حول الازدحام المروري المحيط بمنطقة المتجر.

Today, Costco wholesale opened its first store in China. Shoppers in Shanghai had to wait 3 hours for a parking spot... pic.twitter.com/Z4uKpDXb54 — Xi Chen (@xcyale) August 27, 2019

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد اضطرت "كوستكو" لإغلاق متجرها، وقالت: "بسبب الاكتظاظ في السوق ومن أجل تزويدك بتجربة تسوق أفضل، ستغلق كوستكو مبكرا".

وهذا المتجر ليس الحضور الأول لـ "كوستكو" في الصين، حيث تقوم الشركة الأمريكية من خلال شراكة مع عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، ببيع المنتجات عبر الإنترنت في الصين منذ 2014.

ويأتي الافتتاح في وقت يكافح فيه تجار التجزئة الأجانب الآخرون للتنافس مع الشركات الصينية المحلية، كما يأتي في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت "أمازون" عن تقليص حجم عملياتها في الصين، فيما وافقت "كارفور" الفرنسية على بيع 80% من أعمالها في الصين بعد سلسلة من الخسائر.

المصدر: وكالات