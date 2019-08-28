كشف وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، عن مشروع استراتيجي ينوي البلدان تنفيذه في مجال الطاقة.

وأعلن الغضبان عزم العراق وتركيا مد خط جديد لضخ النفط الخام من الحقول العراقية في محافظة كركوك إلى الحدود التركية.

#عاجل | وزير النفط العراقي: ننوي تشييد خط جديد لنقل النفط والخام من كركوك إلى الحدود التركية (مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2019

ولا تعد فكرة مد أنبوب نفطي جديد بين العراق وتركيا جديدة، إذ كشف وزير النفط العراقي، في مايو الماضي، عن خطة لمد أنبوب جديد لضخ النفط من حقول محافظة كركوك إلى تركيا، وذلك بالموازاة مع أنبوب "كركوك-جيهان" الموجود.

ويأتي ذلك في إطار مساعي أنقرة لزيادة مشترياتها من النفط العراقي، وذلك بعد القرار الأمريكي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني.

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز يصل إلى العاصمة #بغداد، لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين العراقيين pic.twitter.com/2EQf6RWXLS — INP+ (@INP_PLUS) August 28, 2019

يشار إلى أن وزير الطاقة التركي وصل، اليوم الأربعاء، إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقبل لقائه بوزير النفط العراقي، التقى الوزير التركي برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

المصدر: وكالات