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وزير عراقي يكشف عن مشروع لمد أنبوب نفط جديد مع تركيا

مال وأعمال

وزير عراقي يكشف عن مشروع لمد أنبوب نفط جديد مع تركيا
Reuters
ما الملفات التي سيبحثها وزير الطاقة التركي في بغداد؟
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كشف وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، عن مشروع استراتيجي ينوي البلدان تنفيذه في مجال الطاقة.

وأعلن الغضبان عزم العراق وتركيا مد خط جديد لضخ النفط الخام من الحقول العراقية في محافظة كركوك إلى الحدود التركية.

ولا تعد فكرة مد أنبوب نفطي جديد بين العراق وتركيا جديدة، إذ كشف وزير النفط العراقي، في مايو الماضي، عن خطة لمد أنبوب جديد لضخ النفط من حقول محافظة كركوك إلى تركيا، وذلك بالموازاة مع أنبوب "كركوك-جيهان" الموجود.

ويأتي ذلك في إطار مساعي أنقرة لزيادة مشترياتها من النفط العراقي، وذلك بعد القرار الأمريكي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني.

يشار إلى أن وزير الطاقة التركي وصل، اليوم الأربعاء، إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقبل لقائه بوزير النفط العراقي، التقى الوزير التركي برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

المصدر: وكالات

 

 

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