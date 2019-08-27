شركة طيران روسية ترفع دعوى قضائية الأولى من نوعها ضد "بوينغ"

رفعت شركة روسية تعمل في مجال تأجير الطائرات (ليزينغ) دعوى قضائية ضد مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ" تطالبه بإلغاء طلبية شراء طائرات " ماكس 737 " المثيرة للجدل.

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ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" فإن الشركة الروسية "آفيا كابيتال سيرفيس" أصبحت بذلك أول شركة ترفع قضية لإلغاء طلبية طائرات "ماكس 737"، في أحدث التداعيات على "بوينغ" بعد تسبب "ماكس 737" بكارثتين جويتين في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشركة الروسية، التي تدخل في مجموعة "روستيخ" الحكومية، رفعت الدعوى القضائية ضد "بوينغ" في شيكاغو.

وإضافة لإلغاء الطلبية تطالب "آفيا كابيتال سيرفيس" شركة "بوينغ" بدفع 115 مليون دولار لها، التي هي عبارة عن دفعة مقدمة سددتها الشركة الروسية وغرامات تأخير توريد طائرات "ماكس 737" وتعويضات عن إلغاء الطلبية.

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وتسعى "آفيا كابيتال سيرفيس" لإلغاء الطلبية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، وذلك بعدما أسفرت حادثتين قاتلتين وقعتا مع طراز "ماكس 737" في وقت سابق عن مقتل 346 شخصا، وبسبب إخفائها عيوبا في هذا الطراز.

وانعكس تأثير الحادثتين بشكل كارثي على مصنع الطائرات الأمريكي، إذ حظرت دول عالمية تحليق هذا الطراز، إضافة إلى تعليق تسليم طائرات "ماكس 737" الجديدة.

المصدر: وكالات