لأول مرة.. "بوينغ" تعترف رسميا بخطئها التقني في نظام تشغيل "737 ماكس"!

اعترفت شركة "بوينغ" رسميا وبشكل صريح بفشلها في تفعيل "خاصية إنذار الأمان" في نظام تشغيل طائراتها من طراز "737 ماكس"، التي أوقف استخدامها مؤخرا في معظم دول العالم.

وتحدث رئيس مجلس إدارة شركة "بوينغ"، دينيس مويلنبرج، في مقابلة صحفية مع قناة CBS News، قائلا: "من الواضح أننا فشلنا.. لم نفعل نظام التشغيل بالشكل الصحيح".

وتابع مويلنبرج مضيفا: "لقد اكتشف مهندسونا ذلك.. ونحن نعمل اليوم على حل المشكلة".

وتنبه "خاصية إنذار الأمان" الطيارين، مبكرا، عن المشكلات التقنية التي قد تواجه الطائرة خلال الرحلة، تلك الخاصية كان بإمكانها إنقاذ الطائرتين، الإندونيسية والإثيوبية، من التحطم.

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وما زالت التحقيقات جارية حول حادثتي التحطم الرهيبتين، بينما تتغير طبيعة تصريحات "بوينغ" حول مسؤوليتها عما جرى، بشكل ملحوظ، حيث صرح مصدر رسمي في الشركة، الشهر الماضي، أن "خاصية الأمان تلك ليست ضرورية لعمل الطائرة وتحليقها بشكل آمن"، أما اليوم، فتحمل تصريحات مويلنبرج الأخيرة، لهجة مختلفة واعترافا رسميا بخطأ الشركة.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية قد أنهت مؤخرا تحقيقا داخليا، اعترفت خلاله بفشلها في الإشراف بشكل صحيح على اختبارات السلامة التي أجرتها "بوينغ" على طائرة "737 ماكس"، قبيل طرحها في الأسواق العالمية.

المصدر: RT



