"عن طريق الخطأ".. "فيديكس" تشحن طرودا هامة تخص"هواوي" إلى الولايات المتحدة!

اعتذرت شركة "فيديكس" رسميا عن إيصالها طرودا هامة تخص "هواوي"، عن طريق الخطأ، إلى الولايات المتحدة، التي تشن حملة تجارية شرسة ضد الشركة الصينية العملاقة.

وقدمت الشركة الأمريكية اعتذارها رسميا لـ "هواوي"، في حين أكدت الأخيرة أن الطرود المنقولة إلى الولايات المتحدة تحتوي على "وثائق تجارية هامة" وأن الخطأ قد زعزع ثقتها بـ "فيديكس".

وكان من المقرر أن ترسل الطرود الهامة من اليابان إلى الصين، لتقوم "فيديكس" بتحويل مسارها فجأة إلى الولايات المتحدة، "عن طريق الخطأ"، على حد تعبير الشركة الأمريكية، بينما أوقفت "هواوي" إرسال طرود هامة أخرى، من فيتنام، حاولت "فيديكس" تحويل مسارها كذلك.

إقرأ المزيد

وأكد مصدر رسمي في "فيديكس" أن ما حصل هو مجرد خطأ داخلي للشركة، وبعدم وجود أي ارتباط لجهات خارجية بالحادثة، كما أضاف المصدر أن الشركة تعمل حاليا على إعادة الطرود إلى أصحابها.

بدأت الولايات المتحدة مؤخرا بشن حملة شرسة ضد شركة "هواوي"، مدعية أنها "تشكل تهديدا تجسسيا، بسبب علاقاتها الوثيقة مع الحكومة الصينية"، في حين تنفي "هواوي" تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.

المصدر: RT