طالبت شركات الطيران الصينية شركة "بوينغ" بتعويضها عن وقف تحليق طائرات "737 ماكس"، وقالت إن ذلك قد كبدها خسائر بأكثر من نصف مليار دولار.

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وقال ليو شوغو الأمين العام لرابطة النقل الجوي الصينية في مؤتمر صحفي في بكين الجمعة، إن خسائر شركات الطيران الصينية قد تصل إلى 4 مليارات يوان (580 مليون دولار) إذا استمر تعليق استخدام "737 ماكس" حتى يونيو.

وأضاف ليو، الذي تحدث نيابة عن شركات النقل الصينية، أن الخسائر ستستمر في الارتفاع إذا استمر التعليق، مشيرا إلى أن الشركات الصينية علقت استخدام 96 طائرة من هذا الطراز.

وتسعى العديد من شركات الطيران الصينية، بما فيها "إير تشاينا" للحصول على تعويضات من "بوينغ" بعد تعليق تحليق طائرتها "737 ماكس" في أعقاب حادثين قاتلين لهذا النوع من الطائرات.

ومن غير الواضح متى سيرفع الحظر عن تحليق "737 ماكس"، حيث كان رئيس شركة "بوينغ"، دينيس ميلينبرغ قد أقر في وقت سابق بأن خللا في عمل نظام محاكاة الطيران قد وقع على متن الطائرتين المنكوبتين قبل تحطمهما.

المصدر: "بلومبرغ"