الريال الإيراني يتعافى

تعافت العملة الإيرانية قليلا خلال الأيام الماضية في السوق السوداء (الموازية)، بعد تراجعه بنحو ملحوظ الشهر السابق، مع تزايد التوترات بين طهران وواشنطن.

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ووفقا لبيانات موقع bonbast المعني بمتابعة العملة الإيرانية في السوق السوداء، فقد جرى تداول العملة الإيرانية اليوم الثلاثاء عند 11150 ريال إيراني مقابل الدولار، بعدما جرى تداولها عند 13250 ريال إيراني للدولار الواحد في 28 يوليو الماضي.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول العملة الإيرانية في نحو شهر:

bonbast.com

وشهدت العملة الإيرانية هبوطا حادا في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، خلال العامين الماضيين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع التضخم بنحو 30%، وذلك من جراء العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران عقب انسحاب إدارة البيت الأبيض من الاتفاق النووي الإيراني.

المصدر: RT