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إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

مال وأعمال

إيران تحذف 4 أصفار من عملتها
Reuters
إيران تحذف 4 أصفار من عملتها
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رفع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى البرلمان الإيراني، مشروع قانون يتضمن حذف 4 أصفار من عملة إيران التي تواجه عقوبات أمريكية، بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس" عن وكالات إيرانية.

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وجاءت الخطوة اليوم الأربعاء، بعدما وافقت الحكومة الإيرانية في مطلع أغسطس على حذف 4 أصفار من الريال وتغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، ووفقا للمسؤولين الإيرانيين فإن هذه الخطوة ستجعل من العملة الإيرانية "أكثر فعالية".

وهوى الريال الإيراني بنحو ملحوظ في ظل العقوبات الأمريكية الشديدة المفروضة على طهران، حيث تسعى واشنطن لإيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر، بهدف دفعها لإعادة التفاوض من جديد على الاتفاق النووي الذي كانت قد وقعته مع السداسية في 2015.

وللمقارنة، فقد تراجع سعر صرف العملة الإيرانية مقابل الدولار من 32 ألف ريال كانت قد سجلتها في منتصف 2015، ليتم تداولها الآن عند 117 ألف ريال، وفقا لبيانات موقع bonbast المعني بمتابعة العملة الإيرانية في السوق السوداء (الموازية).

المصدر: "أسوشيتد برس"

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