صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من مشاكل اقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية أدت إلى تراجع عملتها.

كذلك قررت الحكومة الإيرانية حذف أربعة أصفار من عملتها الوطنية، التي تراجعت بنحو 200% أمام الدولار في السوق السوداء (الموازية) منذ بداية 2018، وفقا لبيانات موقع Bonbast، المختص في متابعة العملة الإيرانية.

وقرار الحكومة الإيرانية الآن بحاجة إلى مصادقة البرلمان ولجنة صيانة الدستور في إيران ليصبح رسميا في البلاد.

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وكشفت وكالة "فارس" للأنباء في أبريل الماضي أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الإيراني تدرس مقترح تغيير العملة إلى التومان، حينها ذكرت الوكالة، أن البنك المركزي الإيراني سيحدد فترة تحول تدريجي تبلغ 24 شهرا، بهدف سحب الأوراق النقدية القديمة واستبدالها بأوراق نقدية جديدة.

وتستهدف إيران عبر حذف الأصفار الأربعة، تسهيل وإعادة دور أدوات الدفع في التعاملات النقدية المحلية، وتخفيض كلفة الطباعة ونشر العملة الورقية، واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات القادمة، إضافة إلى تسهيل صرف العملة الوطنية أمام العملات الدولية الأخرى.

وشهدت العملة الإيرانية هبوطا حادا في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، خلال العامين الماضيين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي أعادتها الولايات المتحدة على طهران عقب انسحاب إدارة البيت الأبيض من الاتفاق النووي الإيراني.

وفيما يلي رسم بياني يظهر تطور العملة الإيرانية منذ بداية 2018:

Bonbast.com

المصدر: وكالات