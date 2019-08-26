تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح على خلفية الارتفاعات التي حققتها خلال الأيام الماضية.

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وخسر رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.7 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 753 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة 540.4 مليون جنيه.

وقال محللون لوكالة "رويتزر"، إن استغلال المتعاملين خفض الفائدة في البيع لجني الأرباح، والقلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وراء هبوط بورصة مصر والأسهم خلال النصف الثاني من معاملات يوم الأحد وفي تداولات الاثنين.

وأوضح حسن قناوي، المدير التنفيذي في "إتش.سي" لتداول الأوراق المالية: "المستثمرون باعوا ببورصة مصر بمجرد أن وجدوا فرصة لتحقيق مكاسب، والتأثيرات ستنحسر بعض الشيء ويبدأ الجميع في النظر للأسواق والأسهم من حيث الناحية المالية، وسيكون ذلك إيجابيا للسوق".

المصدر: وكالات