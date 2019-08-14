 
مباشر

البورصة المصرية تربح مليارات الجنيهات

مال وأعمال

البورصة المصرية تربح مليارات الجنيهات
Reuters Amr Abdallah Dalsh
البورصة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9f7

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في أول جلسات السوق بعد عطلة عيد الأضحى، وربح رأسمالها السوقي نحو 13.2 مليار جنيه.

إقرأ المزيد
البورصة المصرية تحقق أرباحا هائلة
البورصة المصرية تحقق أرباحا هائلة

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند 760.1 مليار جنيه، مقابل 746.1 مليار جنيه أمس الثلاثاء.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، ارتفاعا بنسبة 2.5% بمقدار 14535 نقطة، في وقت ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.7%، عند مستوى 539 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بنسبة 1.9% ليغلق عند 1431 نقطة. 

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا