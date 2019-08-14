البورصة المصرية تربح مليارات الجنيهات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في أول جلسات السوق بعد عطلة عيد الأضحى، وربح رأسمالها السوقي نحو 13.2 مليار جنيه.

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وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند 760.1 مليار جنيه، مقابل 746.1 مليار جنيه أمس الثلاثاء.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، ارتفاعا بنسبة 2.5% بمقدار 14535 نقطة، في وقت ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.7%، عند مستوى 539 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بنسبة 1.9% ليغلق عند 1431 نقطة.

المصدر: الوطن