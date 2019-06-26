ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها "جلوبال تليكوم"، بعد إتمام التسوية مع الضرائب.

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وارتفع رأس المال السوقي في البورصة بقيمة 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.485 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17198 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 447 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع 159.5 مليون جنيه، 230 ألف جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 134.8 مليون جنيه، على التوالي.

المصدر: الوطن