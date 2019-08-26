بورصة موسكو تتلون بالأخضر

ارتفع مؤشرا البورصة الروسية، اليوم الاثنين، على خلفية انتعاش الأسواق الأوروبية بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين ترغب في إبرام صفقة تجارية مع بلاده.

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وبحلول الساعة 14:54 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 0.12% إلى 2664.17 نقطة، فيما صعد مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.27% إلى 1271.90 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصة الروسية بعد انتعاش الأسواق الأوروبية بعدما قال الرئيس الأمريكي إن الصين اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين مؤخرا لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات، مرحبا بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

وتضررت أسواق الأسهم العالمية بعد تبادل فرض الرسوم الجمركية، يوم الجمعة، بين الولايات المتحدة والصين، أقوى اقتصادين في العالم.

وكان ترامب رد الجمعة على جولة جديدة من الرسوم الصينية بفرضه رسوما إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة نحو 550 مليار دولار، وجاء ذلك بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

وفي سوق العملات، جرى تداول العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية عند 66.03 روبل للدولار، حيث صعدت العملة الأمريكية بنحو 4 كوبيكات فقط، وجاء ارتفاع الدولار خلافا لليورو الذي تراجع بنحو 12 كوبيكا إلى 73.37 يورو.

المصدر: "إنترفاكس"