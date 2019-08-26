ترامب: الصين تريد التفاوض بشأن الحرب التجارية

قال الرئيس الأمريكي اليوم إن الصين اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين مؤخرا لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات، مرحبا بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

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وفي حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق وتهدئة الموقف.

وقبل ذلك أعرب نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، عن استعداد بلاده لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، وإن بكين تعارض بشدة تصعيد الصراع.

وشهدت الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا يوم الجمعة، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر، حيث أعلن ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، كان قد فرض عليها قبل ذلك رسوما بنسبة 10%، وذلك بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض رسوم على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

المصدر: "رويترز"