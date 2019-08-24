بعد زيادة نسبة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية... ترامب يعلن عن إجراء جديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عقب قراره زيادة نسبة الرسوم الجمركية على بضائع صينية، أنه لا يزال مستعدا للتفاوض مع بكين.

وقال ترامب للصحفيين قبل توجهه إلى المطار للمشاركة في قمة مجموعة (G7) في فرنسا: " لنرى، ماذا سيحدث، أنا منفتح دائما للمفاوضات"​​​.

كما كتب ترامب على حسابه في تويتر يوم الجمعة:" بدءا من أول أكتوبر، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة".

وأضاف ترامب: "الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر ستكون بنسبة 15% بدلا من 10%". وجاء ذلك كرد على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها مؤخرا الصين.

يذكر أن الصين فرضت يوم الجمعة رسوما إضافية بنسبة 10 و5% على منتجات أمريكية واردة إليها سنويا قيمتها 75 مليار دولار.

...unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2019 г.

وأصدر ترامب، يوم الجمعة توجيها للشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق أعمالها في الصين، وأن تصنع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في داخل الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: وكالات