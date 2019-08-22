جدل في مصر بعد أنباء ظهور فئات نقدية جديدة من العملة والحكومة ترد

ظهرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أنباء حول طرح عملات نقدية من فئة 500 و1000 جنيه، وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل.

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وأوضحت الحكومة المصرية في بيان لها، أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقارير سابقة، إلا أنه لوحظ تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع البنك المركزي المصري والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء.

وأكد البنك المركزي أنه لا نية لإصدار أي عملات نقدية جديدة سواء فئتي 500 و1000 جنيه أو أي فئات أخرى، مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه، دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار البنك إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكدا أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتا إلى أن الورقة النقدية فئة 200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا، ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.

المصدر: المصري اليوم