أفادت مصادر بوزارة الزراعة المصرية بإعادة 23 ألف طن من القمح المستورد من الولايات المتحدة، بعد أن رفض الحجر الصحي إدخالها لوجود نسبة عالية من فطر "الأرغوت" بها.

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وأكدت المصادر ذاتها، أن الشحنة المرفوضة فحصت بدقة شديدة من قبل الجهات المعنية، ولما تبينت عدم صلاحيتها ردت للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، أصدر بيانا قبل يومين شدد فيه على أنه لا تهاون فيما يخص صحة المصريين، وأن الحجر الزراعي يتعامل بشفافية، ولا يخضع لأي ضغوط .

وجاء في البيان أن "الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات الزراعية الواردة إلى الموانئ المصرية طبقا للتشريعات والقواعد الحجرية المصرية، والتي تتفق مع الاتفاقيات والقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي".

وأضاف أن الحجر الزراعي لا يفرق بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة عندما يتعلق الأمر بأمن المواطنين المصريين، كما "لا يعرف ولا يقبل بأي ضغوط من أي نوع وتحت أي مسمى، وإنما يسير على خط مستقيم دليله هو تشريعاته وقواعده فقط، بما يضمن حماية البلاد والصالح العام".

من جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أحمد العطار، أن الحجر الزراعي المصري هو الدرع الواقي لحماية الثروة الزراعية المصرية، ولا يدخر أي جهد من أجل القيام بدوره المكلف به طبقا للدستور والقانون.

ناصر حاتم- القاهرة