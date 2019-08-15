أعلنت شركة الشرقية المصرية للتبغ عن زيادة أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من أصناف السجائر اعتبارا من الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

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وجاء ارتفاع أسعار السجائر وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الخميس بعثت به لإدارة البورصة المصرية، أنه تمت زيادة أسعار سجائر "مونديال بأنواعه" من 16.50 جنيه إلى 17.50 جنيه، كما زادت أسعار سجائر "بلاك ليبول" من 22 جنيها إلى 23 جنيها.

المصدر: "المصري اليوم"