الإعلان عن رفع أسعار بعض السجائر الوطنية في مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9io
أعلنت شركة الشرقية المصرية للتبغ عن زيادة أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من أصناف السجائر اعتبارا من الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.
وجاء ارتفاع أسعار السجائر وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الخميس بعثت به لإدارة البورصة المصرية، أنه تمت زيادة أسعار سجائر "مونديال بأنواعه" من 16.50 جنيه إلى 17.50 جنيه، كما زادت أسعار سجائر "بلاك ليبول" من 22 جنيها إلى 23 جنيها.
المصدر: "المصري اليوم"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)