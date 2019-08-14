أكد وزير المالية المصرية محمد معيط أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019-2020 بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة.

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وأوضح أن مصر، وفقا لتقرير بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي" نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي الأسواق الناشئة في العالم، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل النمو إلى 5.6% مع تراجع التضخم السنوي لأدنى مستوياته في 4 سنوات، حيث سجل 8.7% في يوليو الماضي.

وأضاف أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.

وتستهدف مصر عجزا في موازنتها للعام المالي 2019-2020 عند 7.2%، وتحقيق معدل نمو عند 6%.

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وكانت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري، قد استلمت الشريحة الأخيرة التي تقدر بمليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي وذلك في إطار برنامج اقتصادي.

وحصلت القاهرة في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، في إطار برنامج اقتصادي تخلت من خلاله عن دعم المشتقات النفطية والكهرباء.

المصدر: RT