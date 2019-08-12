مسؤول: العملة الرقمية السيادية للصين جاهزة تقريبا

كشف مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني أن البنك "جاهز تقريبا" لإصدار عملة رقمية سيادية للبلاد، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين حربا تجارية مع واشنطن.

وأدلى نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني مو تشانغ تشون، بالتصريحات مؤخرا أمام منتدى يعقد في إقليم هيلونغجيانغ في شمال الصين.

وشكل بنك الشعب الصيني فريقا بحثيا في 2014 لاستكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبلاد، لخفض تكلفة تداول العملة الورقية التقليدية وتعزيز رقابة صانعي السياسات على المعروض النقدي، لكن الصين لم تكشف تفاصيل تذكر عن خططها في هذا الشأن حتى الآن.

وقال مو إن إصدار عملة رقمية سيعتمد على نظام "ثنائي" يكون فيه البنك المركزي والمؤسسات المالية جهات مشروعة للإصدار.

وأضاف أن العملة الرقمية للبلاد لن تعتمد فقط على تقنية سلسلة الكتل، لأن التقنيات المتاحة منها حاليا لن تتمكن من التعامل مع أحجام المعاملات في الصين.

المصدر: "رويترز"