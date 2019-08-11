سعر الذهب في الأردن يبلغ 30.5 دينار للغرام الواحد

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، بلغ 30.50 دينار، وسط طلب ضعيف.

وقال أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر بيع الغرام من المعدن الأصفر عياري 24 و18 بلغ نحو 35.50 و27.30 دينار أردني على التوالي.

وبين علان في تصريح أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 212 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 242 دينارا.

وأشار إلى أن سعر المعدن الأصفر أغلق بالأسواق العالمية على 1499 دولارا للأونصة الواحدة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية