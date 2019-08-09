مع استئناف أرامكو المحادثات مع البنوك، نُقل عن مصادر صناعية ومصرفية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لا يزال يصر على أن القيمة المقدرة لشركة أرامكو تبلغ اثنين تريليون دولار.

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وذكرت وكالة أنباء رويتر في تقرير بالخصوص، نقلا عن مصدر مقرب من شركة النفط السعودية العملاقة، أن إدارتها ستجري على الأغلب مناقشات حول قيمتها الحقيقية، مع استئناف المحادثات مع بنوك بشأن طرح عام أولي لأسهمها.

ويرى بعض المصرفيين ومصادر مقربة من شركة أرامكو أن المملكة يتعين عليها تقليص القيمة المستهدفة لشركتها العملاقة إلى نحو ترليون ونصف تريليون دولار.

وكان محمد بن سلمان قد حدد أوائل عام 2016 قيمة أرامكو عند تريليوني دولار، واقترح حينها بيع أسهم الشركة بهدف تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

وقال مصدر مطلع على خطط الطرح العام الأولي للأسهم: "إذا لم تقيم السوق (أرامكو) على نحو مناسب، فإنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للذهاب إلى طرح عام أولي. بإمكانهم دائما التأجيل".

ولفت المصدر كذلك إلى أن السعوديين" لديهم الأدوات المناسبة للمناورة، وليسوا في موقف ضعيف لتنفيذ الطرح العام الأولي لـ(أرامكو) ما لم تكن هناك قيمة تحقق أهداف الرؤية والمصلحة الوطنية".

وصرح مصدر مقرب من شركة أرامكو في هذا الصدد بأنه "إذا كنت متأكدا تماما من وجود سعر نفط مرتفع فسيكون من الأسهل الحصول على تقييم مرتفع. لكن الأسعار ليست على هذه الدرجة من الارتفاع، وحتى أن سعر النفط شديد الارتفاع غير مستدام".

المصدر: رويترز