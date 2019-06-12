"أرامكو" تحقق أرباحا فاقت 111 مليار دولار في 2018

أعلنت عملاق النفط السعودي "أرامكو" عن صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 111.1 مليار دولار خلال 2018، قياسا بـ75.9 مليار دولار للعام الأسبق.

وقالت "أرامكو"، إن "إجمالي الإيرادات بلغ 355.9 مليار دولار في 2018، صعودا من 264.2 مليار مع تحسن أسعار النفط".

وأضافت: "قفزت الأصول الإجمالية إلى 358.9 مليار دولار في الفترة ذاتها، من 294 مليار في 2017".

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ورفعت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية في وقت سابق، تقديراتها لاحتياطات النفط الخام السعودية في نهاية العام الماضي بنسبة 12 بالمئة.

وجاء هذا التغيير في تقدير احتياطات النفط السعودية المؤكدة من 266.2 مليار برميل في تقرير 2017 إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018.

المصدر: "رويترز"