أردوغان يدعو أوكرانيا إلى إكمال مفاوضات منطقة التجارة الحرة

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اللقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أنقرة اليوم، إلى إكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وقال أردوغان في موجز صحفي مع زيلينسكي: "درسنا جميع جوانب العلاقات الأوكرانية التركية، واستعرضنا الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي. لقد حان الوقت لاستكمال المفاوضات المستمرة منذ عدة سنوات، بشأن التجارة الحرة".

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وأعرب أردوغان عن ثقته أن حجم التجارة بين أوكرانيا وتركيا يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار في السنة. وقال أردوغان "هناك العديد من الاستثمارات والخطوات التي يمكن أن نتخذها معا. اتفقنا مع زيلينسكي على تسريع النشاطات والعمل في مجالات البنية التحتية والترميم".

من جانبه، أعرب رئيس أوكرانيا، عن أمله في أن الدولتين ستتمكنان في أسرع وقت ممكن من تحقيق حل وسط في موضوع التجارة الحرة وإعداد الوثائق الضرورية لذلك.

وقال: "تحدثنا كذلك عن التعاون في مجال بناء طرق السيارات والمطارات، والموانئ البحرية والتعاون في المجالات الدفاعية والسياحية والطاقة".

المصدر: تاس