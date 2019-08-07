أردوغان وزيلينسكي يجريان محادثات في أنقرة

بدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اجتماعا في القصر الرئاسي في أنقرة، عقب استقبال رسمي لزيلينسكي.

وسيركز الرئيسان خلال اجتماعهما على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تنميتها وتعميق التعاون بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية.

كما يتوقع أن يناقش الرئيسان قضايا تعميق الشراكات الاستراتيجية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما، ولا سيما زيادة التجارة البينية، وتنفيذ الوثائق قيد التوقيع، وخاصة الاتفاق المتعلق بمنطقة التجارة الحرة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

المصدر: وكالات