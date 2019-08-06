خسر أغنى 500 شخص على وجه الأرض الاثنين نحو 2.1% (117 مليار دولار) من صافي ثروتهم، مع انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية في تقرير نشرته أمس، أن عشرين شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم فقدوا ما يقارب العشرين مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم، فيما خسر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، وحده 3.4 مليار دولار.

وجاءت الخسارة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب مع احتدام التوتر التجاري بين بكين وواشنطن، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجموعة تغريدات مؤلفة من 168 كلمة عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها الولايات المتحدة.

ما يعني أن كلمة كتبها الرئيس الأمريكي كبدت أغنى أغنياء العالم خسارة بنحو 700 مليون دولار، في إشارة إلى مدى تأثير تغريدات ترامب على الأسواق.

وكانت معظم الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأمريكية، قد تراجعت الاثنين وسط مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي بعد التصعيد.

المصدر: وكالات