إيران تدخل عالم صناعة قطع غيار الطائرات

أعلن رئيس هيئة تطوير التقنيات الفضائية والشحن والنقل المتقدم الإيرانية، منوجهر منطقي، حصول مصنعين محليين على التراخيص الدولية اللازمة لصناعة قطع غيار الطائرات.

وأوضح منطقي، على هامش ملتقى الاحتياجات التقنية لتصليح وصيانة الطائرات، أن "الطائرات منتج معقد ولصناعة قطع غيارها يتطلب استصدار تراخيص دولية، وحاليا نال مصنعون إيرانيون هذه التراخيص ودخلوا مرحلة التصنيع فعليا".

وأضاف، "لحسن الحظ، المصنعون الإيرانيون وعبر الحصول على التراخيص الدولية، باتوا يصنعون أغلبية قطع غيار صناعة الطيران الخاضعة للحظر".

ولفت المسؤول الإيراني، إلى أن الدول الأوروبية تستحوذ على أغلبية صناعة قطع غيار الطائرات، ومن المؤمل بلوغ مستوى هذه الدول (على الأقل إحداها)، وحتى تصديرها لدول أخرى، في حال تواصلت هذه الوتيرة على مدى السنوات السبع القادمة.

المصدر: فارس نيوز