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إيران تطلق خطا بحريا للشحن المبرد مع سلطنة عمان

مال وأعمال

إيران تطلق خطا بحريا للشحن المبرد مع سلطنة عمان
AFP ATTA KENARE
سفينة شحن إيرانية في خليج عمان - أرشيف
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أعلن عباس عبد الخاني الملحق التجاري الإيراني لدى سلطنة عمان عن إطلاق خط شحن بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني وموانئ عمان.

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وأوضح عبد الخاني، أن "الخط المزمع إطلاقه سيخصص لنقل السلع سريعة التلف مثل الفواكه من الميناء المذكور جنوب شرق إيران والمطل على بحر عمان".

وأشار إلى أن الخط سيدشن برعاية شركة إيرانية، إذ ستتم عملية شحن المواد المبردة عبر السفن وبالتالي إفراغ حمولتها في سوق الخضار بمسقط.

وبيّن المسؤول الإيراني، أن عملية شحن الفواكه الإيرانية في السابق، كانت تتم بشكل غير مباشر عبر الشارقة، وبتدشين الخط الجديد المباشر، ستشهد الصادرات زيادة بفضل تنافسيتها وسرعة وصولها إلى الأسواق.

المصدر: "فارس نيوز"

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