ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو 2% بعدما سجلت أمس أكبر انخفاض لها في سنوات إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية.

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وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينيتش، صعدت عقود "برنت" بنحو 2% إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.6% إلى 54.82 دولار للبرميل.

وكانت أسعار خام "برنت" قد تراجعت الخميس بأكثر من 7%، وهو أكبر انخفاض لها في 3 سنوات، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 8%، مسجلة أسوأ يوم لها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال ترامب اليوم إنه سيفرض رسما إضافيا بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بين واشنطن وبكين لتسوية الحرب التجارية.

ويطال إعلان ترامب تقريبا جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، في تطور مفاجئ لهدنة مؤقتة للحرب التجارية، التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وأسواق المال المتعثرة.

واعتبر ستيفن اينيس الشريك الإداري في شركة VM Markets، أن ارتفاع أسعار النفط دليل على أن المستثمرين يعيدون تقييم إعلان ترامب وآثاره، مشيرا إلى أن المستثمرين عادوا للتركيز على البيانات الاقتصادية.

المصدر: "رويترز"