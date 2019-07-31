صفقة مصرفية ضخمة بين روسيا والإمارات في تركيا

أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي، في بيان نشره، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة بيع وحدته التركية "دينيز بنك" للمصرف الإماراتي "بنك الإمارات دبي الوطني" مقابل 2.7 مليار دولار.

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وبموجب الصفقة الموقعة بين المصرفين، في 2 أبريل الماضي، أصبح المصرف الإماراتي يمتلك حصة أسهم تبلغ 99.85% في "دينيز بنك"، الذي يعد خامس أكبر مصرف خاص في تركيا.

وحصل المصرف الروسي من الصفقة على ما إجماله 5 مليارات دولار بما فيها رأس المال والديون، ووفقا للبيان، فقد حصل "سبيربنك" من البيع على 170.7 مليار روبل (نحو 2.7 مليار دولار)، تضاف إلى ذلك ديون بقيمة 2.3 مليار دولار مستحقة على "دينيز بنك" لصالح "سبيربنك".

وفي أبريل الماضي، وصفت وكالة "بلومبرغ" الصفقة بأنها أكبر صفقة في القطاع المصرفي التركي منذ العام 2012. وحينها، نقلت الوكالة عن مصادر أن من المتوقع إتمام عملية البيع بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وتأسس "دينيز بنك" عام 1938، ولدى المصرف 751 فرعا منها 708 في تركيا، والباقية في النمسا وألمانيا والبحرين وروسيا وقبرص.

المصدر: "تاس"