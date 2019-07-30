هل يخذل ترامب شركات الطيران الأمريكية بسبب الخطوط القطرية؟

كشف موقع "بيزنس إنسايدر" تفاصيل اجتماع جرى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبرى شركات الطيران الأمريكية بشأن نزاع تخوضه مع شركات طيران شرق أوسطية.

وتقول شركات الطيران الأمريكية إن شركات الطيران من الشرق الأوسط، بينها الخطوط الجوية القطرية، تقوم بممارسات "تنافسية غير عادلة" بفضل الدعم الذي تتلقاه من حكوماتها.

وأضاف الموقع أن مديرين تنفيذيين لشركتي "أميريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" خرجوا من الاجتماع الذي عقد، في 18 يوليو الجاري، بخيبة أمل، حيث لم يحصلوا على التزام بتدخل إدارة ترامب إلى جانبهم في هذا النزاع.

ووفقا للموقع، فإن الشركات الأمريكية صدمت لعدم حصولها على دعم من ترامب في هذه المسألة، حيث طلب البيت الأبيض من الشركات تقديم شكوى للجهات الاتحادية المختصة، أي أنه رفض الاستجابة بشكل فوري لمطالب التدخل.

وتقول شركات الطيران الأمريكية، إن اقتناء الخطوط القطرية حصة في شركة "طيران إيطاليا" ينتهك اتفاقية "السماوات المفتوحة"، وتعتبر أن نشاط الناقلة الإيطالية في الولايات المتحدة مخالف للاتفاقية.

إلا أن الخطوط القطرية أكدت أن استثمارها في الشركة الإيطالية متوافق مع الاتفاقية، إذ لم تمتلك حصة الأغلبية في "طيران إيطاليا".

وتأتي ضغوطات شركات الطيران الأمريكية على ترامب، فيما تعد الخطوط القطرية من أكبر الزبائن في قطاع الطيران في الولايات المتحدة، حيث وضعت الخطوط القطرية في وقت سابق طلبية لشراء 5 طائرات من طراز "بوينغ 777".

المصدر: "بيزنس إنسايدر"