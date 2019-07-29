طرحت الحكومة المصرية إعلان مزايدة على أراضي منطقة رابعة في شمال سيناء، مع تخصيص 25% من الأرض في المزاد لأهالي سيناء والـ 75% من مساحة الأرض لباقي المصريين من باقي المحافظات.

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وأكد اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن "التزايد" على الأراضي المطروحة بالهيئة بدأ اعتبارا من يوم أمس الأحد.

وطلب ضرورة مراعاة استيفاء المستندات قبل دخول جلسات المزاد، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المزاد في حال عدم استيفائها.

وتسعى مصر لتجهيز وزراعة 400 ألف فدان بالتعاون مع لجنة تنمية شمال سيناء، ومعالجة مشكلات المشروعات في منطقة سهل الطينة والقنطرة شرق ومنطقة رابعة وبئر العبد.

المصدر: RT