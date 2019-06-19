الحكومة المصرية تعيد توزيع أراضي الدولة بقرار من السيسي

وافق مجلس الوزراء المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظتي شمال وجنوب سيناء، لاستخدامها في إقامة مجمعات تنموية.

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كما وافق مجلس الوزراء المصري على قرار إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدان من أراضي الدولة في محافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة لاستخدامها في توسعة وتطوير ميناء العريش، وستتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل الميناء.

وجاءت أيضا موافقة الحكومة على إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر بيطرية – مجازر آلية)، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 54251.83 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في ناحية محافظة البحيرة، لصالح هيئة المجمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجمع عمراني جديد، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود المدينة الجديدة.

المصدر: RT