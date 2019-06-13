وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطوير السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وكذلك خطوط مترو الأنفاق في القاهرة.

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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الرئيس المصري اجتمع مع بعض الوزراء، وعرض جهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلا عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية.

وطالب السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها.

ووجه السيسي بتحديث إشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن للمواطنين ولضمان سلامة حركة القطارات.

وشدد الرئيس المصري على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار ذات الجودة العالية، وكذلك تطوير ورش الصيانة مع الاعتماد على خبرة العمالة المصرية في تطوير الجرارات والمعدات.

وأكد الرئيس المصري على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وذلك في الإطار العام لخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع العلمين – السخنة، ودراسة امتداده لمدينة السويس.

وطالب الرئيس المصري بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وربطها بالمناطق الاستثمارية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من الموانئ المصرية.

المصدر: RT